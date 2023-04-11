Россия начала поставлять Ирану топливо по железной дороге — Reuters 11 апреля, 18:17 Россия поставляет Ирану топливо (Фото:PASCAL ROSSIGNOL \ Reuters)

Страна-агрессор Россия начала экспортировать топливо в Иран по железной дороге. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 11 апреля, со ссылкой на три источника в отрасли и экспортные данные.

Reuters отмечает, что осенью 2022 года вице-премьер России Александр Новак объявил о начале своповых поставок нефтепродуктов в Иран, но реальные поставки начались только в 2023 году. По словам двух собеседников агентства, в феврале и марте Россия поставила Ирану до 30 тысяч тонн бензина и дизтоплива. Третий источник Reuters подтвердил факт поставок, но не смог назвать объемы.



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«Иран является производителем нефти и имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы, но в последнее время потребление в стране превысило внутреннее производство топлива, особенно в северных провинциях», — сказано в материале.



По данным Reuters, топливо перевозят по железной дороге через Казахстан и Туркменистан. Один из источников сказал, что некоторые партии бензина отправили из Ирана в соседние страны, в том числе Ирак, грузовиками.

Иран имеет ограниченный доступ к мировым рынкам из-за западных санкций. Ранее Россия поставляла Тегерану небольшие объемы топлива танкерами через Каспийское море. Сейчас страна-агрессор заинтересована в экспорте по железной дороге из-за того, что морской экспорт сталкивается с высокими фрахтовыми ставками и ценовыми ограничениями, установленными Большой семеркой.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.