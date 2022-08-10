Война изменится. Украина и Россия подошли к критической точке — генерал Бридлав 10 августа, 14:24 Украинский военый несет переносной зенитно-ракетный комплекс Игла рядом с линией фронта в Харьковской области, 10 августа (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ заявил, что Украина и Россия подошли к критической точке, после которой война изменится.



«Мне кажется, обе стороны и Россия и, что грустно, Украина уже очень близки к той точке, где они потеряют так много, что война объективно изменится, хотим мы того или нет», — сказал Бридлав в интервью НВ.

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Он выразил надежду, что страны Запада продолжат системно поддерживать Украину и, если дойдет до переговоров, будет обсуждаться, как Украине вернуть суверенный контроль над своими территориями.

«Главный тревожный фактор, что обе армии истощены, но, я надеюсь, Украине хватит оружия, боеприпасов и сил для того, чтобы за оставшееся до точки переговоров время усилить свои позиции и на этих переговорах выставлять свои условия», — уверен Бридлав.

Экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе также сказал, что если Путин использует химическое, ядерное или биологическое оружие в Украине, это полностью изменит нынешнюю концепцию участия западных стран в войне в Украине.

«К сожалению, это возможно даже в ближайшей перспективе», — считает он.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором в Сочи заявил, что его страна готова провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

Ранее Bloomberg писал, что Россия рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как потенциального посредника в переговорах с Украиной.

Bloomberg напоминает, что Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала нашей стране оружие, но воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

5 августа Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам только в том случае, если страна-агрессор готова положить конец войне.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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