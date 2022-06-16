«Две цели». Эксперт объяснил, зачем России дружба с Талибаном 16 июня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Представитель Талибана Абдул Салам Ханафи во время визита в Москву, 20 октября 2021 года (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в интервью Радио НВ объяснил, зачем России дружба с Талибаном.

По его словам, отношения России с Талибаном преследуют две цели.

Первая из них – военная или безопасная.

«Потому что талибы контролируют Афганистан и, тем самым, блокируют возможность распространения хаоса, центром которого всегда был Афганистан, на соседние страны — прежде всего на такие страны как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Центральная Азия. Поэтому Россия в этом заинтересована, потому что считает эти страны своими южными рубежами и отвечает за безопасность в этих странах», — пояснил Кореньков.

Видео дня

Он отметил, что долгое время руководители Узбекистана, Таджикистана всегда надеялись на Россию как на гаранта безопасности на случай распространения талибов или других джихадистов на их территорию.

«Сейчас эта уверенность у них исчезает, появляются новые игроки, но для России фактор безопасности остается актуальным», — добавил эксперт.

Вторую цель он называет "политической".

«Россия всегда считала себя альтернативной площадкой для всякого рода радикалов в мире. К примеру, она всегда помогала с дипломатическим представительством таким террористическим организациям как Хамас, Хезболла и Талибан. … В частности, разрешали талибам быть представленными на международном уровне из-за всевозможных конференций в Москве», — пояснил Кореньков.

Он добавил, что парадокс этой ситуации состоит в том, что эта схема работала только пока в Афганистане были американцы. Когда они оттуда ушли, исчезла и актуальность параллельной площадки, которую предоставляла РФ.

«Но Россия все же пытается сохранить это реноме, что она позволяет организациям с альтернативной повесткой дня быть представленными на международном уровне», — отметил эксперт.

В мае временный поверенный в делах страны от сформированного Талибаном (признан в РФ террористической организацией) правительства Джамал Насир Гарвал заявил, что Исламский Эмират Афганистан намерен закупать у России газ и нефть и хочет подписать конкретное соглашение по поставкам.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.