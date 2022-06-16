«Две цели». Эксперт объяснил, зачем России дружба с Талибаном

16 июня, 16:11
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Представитель Талибана Абдул Салам Ханафи во время визита в Москву, 20 октября 2021 года (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Представитель Талибана Абдул Салам Ханафи во время визита в Москву, 20 октября 2021 года (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в интервью Радио НВ объяснил, зачем России дружба с Талибаном.

По его словам, отношения России с Талибаном преследуют две цели.

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Первая из них – военная или безопасная.

«Потому что талибы контролируют Афганистан и, тем самым, блокируют возможность распространения хаоса, центром которого всегда был Афганистан, на соседние страны — прежде всего на такие страны как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Центральная Азия. Поэтому Россия в этом заинтересована, потому что считает эти страны своими южными рубежами и отвечает за безопасность в этих странах», — пояснил Кореньков.

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Он отметил, что долгое время руководители Узбекистана, Таджикистана всегда надеялись на Россию как на гаранта безопасности на случай распространения талибов или других джихадистов на их территорию.

«Сейчас эта уверенность у них исчезает, появляются новые игроки, но для России фактор безопасности остается актуальным», — добавил эксперт.

Вторую цель он называет "политической".

«Россия всегда считала себя альтернативной площадкой для всякого рода радикалов в мире. К примеру, она всегда помогала с дипломатическим представительством таким террористическим организациям как Хамас, Хезболла и Талибан. … В частности, разрешали талибам быть представленными на международном уровне из-за всевозможных конференций в Москве», — пояснил Кореньков.

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Он добавил, что парадокс этой ситуации состоит в том, что эта схема работала только пока в Афганистане были американцы. Когда они оттуда ушли, исчезла и актуальность параллельной площадки, которую предоставляла РФ.

«Но Россия все же пытается сохранить это реноме, что она позволяет организациям с альтернативной повесткой дня быть представленными на международном уровне», — отметил эксперт.

В мае временный поверенный в делах страны от сформированного Талибаном (признан в РФ террористической организацией) правительства Джамал Насир Гарвал заявил, что Исламский Эмират Афганистан намерен закупать у России газ и нефть и хочет подписать конкретное соглашение по поставкам.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Талибан Радио НВ

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