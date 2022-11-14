РосСМИ сообщили о переговорах РФ и США в Анкаре 14 ноября, 12:56 Предмет возможных переговоров РФ и США в Турции не сообщается (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

В понедельник, 14 ноября, делегации России и США проводят переговоры в столице Турции Анкаре, пишет Коммерсант.

По данным издания, на встречу прилетел глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

О предмете переговоров не сообщается, они также не анонсировались ранее.

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре, пишут пропагандистские РИА Новости.

Представитель Турции также отказался комментировал возможную встречу российской и американской делегаций в Турции, пишет Reuters.

9 ноября издание Bloomberg сообщало, что РФ и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении.

Эти переговоры были приостановлены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

В последний раз американская и российская делегации встречались на переговорах в швейцарской Женеве в январе, чуть более чем за месяц до нападения войск РФ на Украину. Тогда страна-агрессор озвучивала ультиматумы о нерасширении НАТО и требовала «гарантий безопасности».

Тогда переговоры завершились безуспешно.





