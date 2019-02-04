Россия и США разорвали ракетный договор. Пять причин, почему это важно Сегодня, 13:24 1145 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Россия демонстрирует ракету 9M729 - по мнению США, она нарушает условия договора о РСМД EPA

Автор Инна Семенова

Со 2 февраля США начали процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. 1 февраля об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

И хотя официальный процесс выхода США из соглашения займет шесть месяцев, а американский президент Дональд Трамп предложил Москве заключить новое соглашение, перспективы его подписания крайне сомнительны.



Уже 2 февраля Кремль озвучил ответные меры: президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре, дал добро на разработку нового оружия, а также запретил своей администрации инициировать дальнейшие переговоры о разоружении.

НВ рассказывает о том, почему фактическое расторжение договора, подписанного еще во времена существования СССР, стало важнейшей темой международной повестки и имеет долгосрочные последствия для всего мира.

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1. Договор о ликвидации РСДМ 30 лет был частью глобальной системы ядерного сдерживания

В декабре 1987 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в Вашингтоне генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ вступил силу спустя полгода и с тех пор оставался одной из опор мировой системы ограничений ядерного вооружения – впервые обе страны согласились уничтожить ядерное оружие, а не только ограничить его.



Вашингтон и Москва пришли к необходимости подписания этого договора после нескольких десятилетий Холодной войны и на фоне небывалой гонки вооружений. К концу 1980-х СССР достиг своего максимума по количеству ядерных боезарядов - 30 тыс. единиц суммарной мощностью 35 тыс. мегатонн, тогда как США на тот момент обладали 22,2 тыс. боезарядов (мощностью 20 тыс. мегатонн), пишет в своем аналитическом материале для Московского центра Карнеги Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности НИИ мировой экономики и международных отношений (РФ).

Впервые обе страны согласились уничтожить ядерное оружие, а не только ограничить его

"Вместе две сверхдержавы, на которые приходилось примерно 98% глобального ядерного арсенала, накопили разрушительную мощь, эквивалентную 3,6 млн "хиросимских" бомб", - напоминает Арбатов.

СССР и США договорились, что оба государства в течение трех лет уничтожат все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км (т.н. ракеты средней и меньшей дальности). Что еще важнее, стороны взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не размещать подобное вооружение в будущем.

Договор был выполнен к июню 1991 года: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов; США - 846 комплексов. За уничтожением ракет каждой из стран следили инспекторы противоположной стороны.

2. Ракеты средней и малой дальности считаются наиболее опасными

К тому времени, когда Рейган и Горбачев договорились наложить запрет на этот вид вооружений, именно ракеты средней и меньшей дальности "стали считаться спусковым крючком ядерной войны из-за короткого времени их полета – до 10 минут", пишет The New York Times в своем материале о значимости нынешнего кризиса вокруг договора о РСМД между Россией и США.



Речь идет о том, что на пике холодной войны оба государства рассматривали возможность победы в потенциальном ядерном противостоянии именно за счет таких ракет - благодаря преимуществу в подлетном времени (время от старта до достижения цели).

В то время как у сил ПВО были шансы вовремя отреагировать на межконтинентальные ядерные ракеты (в случае пуска из наземных комплексов время их полета между США и РФ составляет около получаса), ракеты средней и малой дальности могут поразить цель всего за несколько минут, что практически не оставляет шансов для ответной реакции.

Такие ракеты считались спусковым крючком ядерной войны из-за короткого времени полета

При этом в эпоху Холодной войны главной ареной размещения РСМД стала Европа. Так, СССР развернул на своих западных границах систему ракет средней дальности РСД-10 "Пионер", целью которых были объекты военной инфраструктуры НАТО в Западной Европе.

В ответ страны НАТО в 1979 году приняли решение развернуть в Европе 572 ракеты средней дальности (Першинг-2 и BGM-109G Томагавк) наземного мобильного базирования.

"Опасность таких ракет в том, что за считанные минуты они могут превратить Европу в безжизненную пустыню. Поэтому министр обороны Германии Урсула фон Ляйен) назвала договор о РСМД ключевым элементом европейской безопасности", - напоминает DW.

3. Россия использует кризис как повод для дальнейшей милитаризации

Главным поводом выйти из договора для администрации США стала разработка и выпуск Россией крылатых ракет 9М729, оснащенных ядерными боеголовками (SSC-8 согласно классификации НАТО).

Российская сторона утверждает, что их радиус не превышает 480 км (что не противоречит условиям договора), однако военные эксперты США и НАТО полагают, что они способны поражать цели далеко за пределами 500-км зоны – а значит, запрещены договором.



Россия доказывала, что американские ракеты также нарушают соглашение / Фото: EPA

Как напоминает NYT, США уличили Россию в нарушении соглашения еще в 2014 году, вскоре после того как РФ аннексировала Крым и начала вторжение на востоке Украины.



"Президент Барак Обама лично проинформировал президента России Владимира Путина, написав ему о том, что, по мнению США, россияне нарушают договор [о ликвидации РСМД], однако он хотел бы решить вопрос путем диалога и сохранить соглашение", - пишет New York Times.

Однако официальная Москва многократно открещивалась от каких-либо фактов нарушения договора, и администрация Трампа решилась на радикальные действия: 4 декабря 2018 года США выдвинули РФ ультиматум: избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств, однако РФ отказалась воплощать в жизнь эти требования.

Обама хотел решить вопрос путем диалога и сохранить соглашение

Более того, в ответ на декларацию Вашингтона о выходе из договора Путин также заявил о приостановке участия России в соглашении и поручил остановить переговоры по данному вопросу.

Кроме того, Путин также публично одобрил создание наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности. "Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" Калибров [крылатые ракеты с боевым радиусом около 2 тыс. км] и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - заявил российский президент 2 февраля на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.



"Выход президента Трампа из соглашения, заключенного Рейганом, является подарком президенту России Владимиру Путину, - пишет The WashingtonPost. -Это не решает проблему; а лишь ухудшает ее. Отныне не будет существовать никаких ограничений для возможностей Путина развернуть сотни ракетных установок, если он пожелает".

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4. Разногласия между Вашингтоном и Москвой усилили позиции Китая

Самым значительным арсеналом ракет средней и малой дальности на сегодняшний день обладает Китай, напоминает Русская служба Би-би-си.

Последние 30 лет Китай, не участвовавший в обязательствах договора о РСМД совершенствовал такие вооружения, улучшая их точность и другие показатели, рассказал изданию Василий Кашин, старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (РФ). По его словам, подобный арсенал позволяет китайцам поражать цели в пределах всего Азиатско-Тихоокеанского региона – включая военные объекты США в регионе и базы их союзников.

Создание такой зоны влияния со стороны КНР беспокоит администрацию Трампа, возможно, даже больше, чем позиция России, пишет The New York Times. Именно поэтому Трамп и его военный советник Джон Болтон неоднократно называли договор о РСМД устаревшим.

5. Расторжение договора возвращает в мировую повестку дня гонку вооружений

Расторжение договора, положившего начало глобальному процессу сокращения ядерных вооружений, может означать старт нового витка милитаризации, опасаются многие мировые лидеры, СМИ и профильные эксперты.

Тех, кто следил за гонкой вооружений 1980-х годов, должны испытывать ощущение дежавю, констатирует The Washington Post - "снова наблюдая за тем, как страны отвечают на развертывание военных сил противника аналогичными шагами в тщетных усилиях его устрашить либо победить [в гонке]".

Мы не хотим видеть, как наш континент снова становится полем битвы либо местом противостояния других сверхдержав

"И теперь это не просто гонка двух наций. Некоторые полагают, что реальной отдачей от выхода из договора о РСМД для США станет то, что это позволит Соединенным Штатам развернуть свои ракеты против китайских ракет средней и малой дальности, даже если у нас уже есть множество способов поразить их [китайские ракетные] системы и значительно большее количество ядерного оружия", - указывает американское издание.

О риске новой гонки вооружений говорят и европейские лидеры.

"Тенденция к сокращению сотрудничества в области разоружения должна быть обращена вспять, необходимо найти новые пути [компромисса]", - написала в своем Twitter Марго Уоллстром, министр иностранных дел Швеции, реагируя на выход США и РФ из исторического договора.

"Чего мы определенно не хотим видеть, - так это того, как наш континент снова становится полем битвы либо местом противостояния других сверхдержав, - заявила Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности. – Все это относится к давно ушедшей истории".

Ее коллега из Германии Хайко Маас, министр иностранных дел страны, ранее также призвал не допустить милитаризации Европы.

"Даже если мы не сможем спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это не означает, что мы должны допустить новую гонку вооружений. Безопасность Европы не повысится, если у нас будет размещено еще больше ядерных боеголовок", - заявлял Маас.