На фоне ударов РФ по мирному населению. Россия проведет военные учения с Сирией 5 июля, 08:38 Дети стоят возле танка в Сирии (Фото:REUTERS/Orhan Qereman)

В среду, 5 июля в Сирии начинаются российско-сирийские военные учения, они будут продолжаться шесть дней.

Об этом сообщает Коммерсант.

В ходе учений войска РФ и Сирии отработают совместные действия авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.

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26 июня сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате российского авиаудара на севере Сирии погибли 13 мирных жителей. Российская авиация нанесла удар по фруктово-овощному рынку в Джиср-эль-Шугуре в регионе Идлиб.

В результате боевых действий в Сирии с 2011 года погибло около полумиллиона человек, свои дома покинули около половины жителей страны.