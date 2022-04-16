«РФ готовится зажечь Балканы». Еще одну войну на европейском континенте может начать Сербия — журналист
Протест в Белграде против сербских властей из-за голосования за прекращение членства России в Совете ООН по правам человека. Сербия, 15 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)
Руководитель проекта Балканський оглядач Наталья Ищенко считает, что Российской Федерации нужна новая война. В эфире Радио НВ журналистка рассказала, что еще один конфликт может начаться на Балканах.
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«Пророссийские взгляды очень популярны в сербском обществе. Они не являются доминирующими, но точно не являются совсем маргинальными», — отметила Ищенко.
В соседних с Сербией государствах, по словам журналистки, уже заявляют о назревании конфликта:
«Косовские албанцы и боснийцы, руководители и политики откровенно говорят о том, что Россия представляет опасность, РФ готовится зажечь Балканы. <...> Премьер-министр Косово спрогнозировал ситуацию, что это будет конфликт на аутсорсинге. Россия поручит Сербии заниматься этой войной».
Именно Сербия, предполагает Ищенко, может развязать войну, ведь страна в последние годы активно вооружается:
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«Сербия уже вышла на первое место в регионе по количеству и качеству вооружений, опередив страны НАТО, которые рядом находятся, например, Хорватию. Эта подготовка к чему? К обороне? Кто собирается нападать на Сербию? Никто в мире не заявлял претензий на сербскую территорию».
Второй причиной журналистка называет политические силы, выступающие за напряженность ситуации в регионе:
«Рядом с Сербией находятся два «замороженных» конфликта – это Косово, а также Босния и Герцеговина. Именно в этих регионах Сербия активно поддерживает наиболее радикальные силы.
Журналистка считает, что путем конфликта хотят восстановить "Сербский мир", в котором «нет никакой Черногории и черногорцев»:
«Это у них главная проблема, что почему-то черногорцы оказались отдельной страной и нацией. Они против этого активно борются. Во-вторых, они хотят возобновить контроль над частью Боснии. <...> Самое главное — вернуть контроль над Косово, чтобы Косово никоим образом не являлось самостоятельным государством».
Иващенко назвала и причины того, что Россия сохраняет свое влияние на Балканах:
«Базой российского влияния на Балканы и, прежде всего, на Сербию являются значительные финансовые вливания в экономику. Россия является монополистом в энергетическом секторе, а уже – и в транспортном, а именно – в железнодорожном секторе. [РФ] приобщается ко многим инвестиционным проектам. <...> Фактически экономика Сербии напрямую зависит от России».
Также между политическими элитами стран существует связь, и, вероятно, с материальными стимулами, предположила журналистка и рассказала, что Сербия заполнена российской пропагандой.
Иващенко добавила, что только незначительная часть сербов поддерживает Украину в войне против России:
«[Процент таких] очень мал. Большинство людей, которые заявляют о своей поддержке Украины, базируют ее на тезисах о "братских народах", "славянском православном братстве", "надо договариваться", "мир лучше войны". То есть на таких, назовем, нейтральных тезисах, которые [не опираются на] проукраинскую позицию».
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