«Россия — это крыса, загнанная в угол». Путин будет угрожать применением химического и ядерного оружия — Давыдюк 29 апреля, 21:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Москва, Россия (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ рассказал, как Россия и диктатор Владимир Путин могут отреагировать на усиление поддержки Украины Западом, в частности, увеличение поставок вооружения и введение новых санкций против РФ.

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«Россия готова к изоляции, Россия хочет изоляции. Образ, который придумал Путин во время первой каденции своего президентства: Россия — это крыса, загнанная в угол. Это их образ, им нравится в нем быть. Они любят, когда в них все бросают, когда все на них плюют. Им это доставляет удовольствие. Такова нация с такими приоритетами и стереотипами», — отметил Давыдюк.

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Следуя этому образу, по мнению политолога, россияне хотят изоляции, бедности и голода, но Украине будут угрожать.

«По химическому и ядерному оружию угрозы пойдут в ход. Они будут выглядеть достаточно реалистичными, но Украине нужно думать, как на это реагировать, как сделать так, чтобы у России не поднялась рука для ее использования. Мне кажется, что эту храбрость, ставшую нашим мировым логотипом, должны почувствовать в России на самом верху. Все генералы, которые думали, что примут Украину за один день, должны выйти из своего российского опьянения и понять, что враг им не по зубам», — добавил Давыдюк.

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