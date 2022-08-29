Братья по ненависти. Чем грозит миру сближение Москвы и Пхеньяна, и почему этот альянс приветствует Пекин — западные СМИ 29 августа, 19:23 Эксклюзив НВ Северокорейский лидер Ким Чен Ын видит выгоду в дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным, а в своей внешней политике все больше оглядывается на Китай (Фото:Коллаж НВ)

Северокорейские рабочие на Донбассе, караваны российского угля в КНДР и трехсторонний союз Пхеньяна, Москвы и Пекина. Иностранная пресса анализирует признаки сближения РФ и Северной Кореи и прогнозирует, во что может вылиться их дружба.

В конце 2019 года сотни северокорейских работников ежедневно вылетали из российского Владивостока в столицу КНДР Пхеньян. Они должны были успеть покинуть страну до начала 2020 года, когда вступали в действие наложенные двумя годами ранее санкции Совбеза ООН, запрещавшие гражданам Северной Кореи работать за границей.

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До этого Россия была одним из самых крупных иностранных работодателей для северокорейцев и обеспечивала работой около 30 тыс. выходцев из соседней страны. Российским компаниям было выгодно их нанимать, ведь тех устраивала зарплата на 30-50% ниже, чем платили работникам из таких стран как Узбекистан и Кыргызстан.

В свою очередь, для КНДР гастарбайтеры были важным источником иностранного дохода. Так что его потеря из-за санкций ощутимо ударила по местной экономике, признают эксперты. Но вот Россия напала на Украину, и перед Пхеньяном замаячила новая надежда.

Война в Украине стимулирует сближение Северной Кореи с Россией, пишет американская газета The Wall Street Journal . В марте 2022 года КНДР стала одним из пяти государств, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением российского вторжения в Украину , а в июле признала самопровозглашенные ЛНР и ДНР. И теперь Пхеньян планирует отправить на эти оккупированные украинские территории своих рабочих — в частности, для восстановления зданий и производств, поврежденных во ходе боев. Ведь непризнанные республики не являются членами ООН и не должны выполнять условия международных санкций.

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