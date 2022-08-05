Необъявленный раздел мира. Какой общий план вынашивают Россия и Китай — Климкин. 5 августа, 16:57 Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине, 4 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов, рассказал Радио НВ о совместном плане России и Китая о необъявленном разделении мира.



«Логика абсолютно такая: Россия получает сферу влияния в Центральной Европе, не просто так она пыталась свои бумажки американцам присылать, о возвращении к линии 1997 года, которое фактически отменило бы любое новое членство в НАТО и Евросоюзе. В Азии Китай бы, конечно, набрал обороты, а в Центральной Азии, я так понимаю, концепция совместного соседства с доминированием Китая. Для этого и созданы все эти Шанхайские организации сотрудничества, там они пытаются затягивать все больше и больше азиатских стран. То есть некий азиатский недемократический формат, который они хотят каким-то образом предоставить для распределения Азии», — рассказал Радио НВ Климкин.

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Он подчеркнул, что "этот вариант не пройдет".

"Никто не хочет, чтобы Китай и Россия, причем Россия как младший партнер Китая, это абсолютно понятно, и я уверен, что временный, попытались поделить значительную часть Евразии", - заявил дипломат.

15 февраля 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия и Китай хотят разделить мир на сферы влияния.

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