Скрытое презрение. Почему Китай не является истинным союзником РФ, а Путин не получает максимального гостеприимства в Пекине — Киссинджер 19 мая, 16:40 Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Сотрудничество Москвы и Пекина, несмотря на задекларированное между ними «безграничное партнерство», на самом деле не является естественным союзом между Россией и Китаем.

Такого мнения придерживается Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах. Об этом опытный американский дипломат, которому вскоре исполнится 100 лет, заявил в восьмичасовом интервью журналу The Economist.

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Киссинджер сомневается в том, что Китай и Россия способны на настоящее сотрудничество. Они имеют схожие подозрения относительно Соединенных Штатов, однако при этом инстинктивно не доверяют друг другу, убежден дипломат. «Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-то хорошее о Китае. И никогда не встречал китайского лидера, который сказал бы что-то хорошее о России, к ним относятся скорее с презрением», — резюмирует Киссинджер десятилетия своего дипломатического опыта.

Он также напоминает, как символический антураж визитов на высоком уровне доказывает такое отношение. «Даже когда Путин находится в Китае, ему не проявляют такой любезности, которую они проявляли, например, в отношении Макрона, [которого] приняли в особом месте, связанном с историей лидера Китая. Они не делают этого для россиян. Символизм очень важен в Китае, поэтому это не естественный союз [c РФ]», — подчеркивает Киссинджер.

В то же время, отмечает бывший госсекретарь США, главный интерес Китая на фоне войны, которую Россия развязала против Украины, заключается в том, чтобы РФ вышла из этого конфликта без большого урона. И причина здесь не только в том, что Си имеет «безграничное» партнерство с Путиным, но и в том, что крах Москвы, как опасаются в Китае, может создать вакуум власти в Центральной Азии. В свою очередь, этот вакуум может заполнить «гражданская война сирийского типа», объясняет Киссинджер опасения КНР.