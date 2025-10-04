Последствия российского удара по энергетической инфраструктуре в Чернигове, 4 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Черниговщины)

Служба внешней разведки Украины сообщила об обнаружении фактов сотрудничества между Китаем и Россией , в рамках которого китайская сторона предоставляла Москве спутниковые данные для осуществления ракетных ударов по территории Украины.

Как заявил в комментарии Укринформу сотрудник СВР Олег Александров, эти удары могли быть направлены и по объектам, принадлежащим иностранным инвесторам.

«Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам», — сказал Александров.

Деталей он не привел.

24 сентября президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня заявил, что Россия полностью зависима от Китая, и именно Пекин имеет возможность заставить Москву прекратить войну против Украины.

20 сентября президент США Дональд Трамп заверил, что его команда «упорно работает» над урегулированием войны РФ против Украины и ожидает сотрудничества с лидером Китая Си Цзиньпином в этом процессе.

В августе заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй назвал отношения с Россией «наиболее стабильными и стратегически важными» среди всех отношений Пекина «с великими державами».