Впервые после вторжения в Украину. Россия провела военные учения с Китаем — The New York Times
Российский диктатора Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)
Страна-агрессор Россия и Китай провели первые совместные военные учения после вторжения РФ в Украину, сообщает The New York Times.
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Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что правительство следило за военными учениями в северо-восточной Азии, пока президент США Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио.
Чиновник на условиях анонимности сказал, что две страны направили бомбардировщики над Японским морем, а самолеты продолжили полет на юг в сторону Восточно-Китайского моря.
Официальные лица Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских военных самолета вошли в ее зону.
По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.
США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.
Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».
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