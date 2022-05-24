Впервые после вторжения в Украину. Россия провела военные учения с Китаем — The New York Times 24 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатора Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

Страна-агрессор Россия и Китай провели первые совместные военные учения после вторжения РФ в Украину, сообщает The New York Times.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что правительство следило за военными учениями в северо-восточной Азии, пока президент США Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио.

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Чиновник на условиях анонимности сказал, что две страны направили бомбардировщики над Японским морем, а самолеты продолжили полет на юг в сторону Восточно-Китайского моря.

Официальные лица Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских военных самолета вошли в ее зону.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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