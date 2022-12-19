Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил

19 декабря, 13:36
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Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Со среды, 21 декабря по вторник, 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.

Об этом сообщает Reuters.

Учения, которые проводятся ежегодно с 2012 года, будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

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Основной целью учений называют «укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Видео дня

В ноябре страна-агрессор Россия и Китай в сопровождении российских истребителей провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, используя стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.

https://www.youtube.com/watch?v=kuDqGPEwPQg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Китай Учения

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