Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил 19 декабря, 13:36 Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Со среды, 21 декабря по вторник, 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.

Об этом сообщает Reuters.

Учения, которые проводятся ежегодно с 2012 года, будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

Основной целью учений называют «укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

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В ноябре страна-агрессор Россия и Китай в сопровождении российских истребителей провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, используя стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.