Россия и Китай отказываются от санкций против КНДР, которые вводились Советом безопасности ООН 13 сентября, 14:48 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Алет Преториус)

Россия и Китай откажутся от санкций в отношении Северной Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи северокорейского диктатора Ким Чен Ына и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что санкции «вводились в совершенно другой геополитической обстановке», когда были «проблемы с ведением диалога».



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По его словам, тогда в Совете безопасности ООН были серьезные дебаты на эту тему.



«Но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад. Мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры», — утверждает Лавров.

Лавров также заявил, что Россия никогда не объявляла санкции против Северной Кореи.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли. Санкции объявил Совет безопасности ООН, поэтому обращайтесь к нему. А мы будем развивать с КНДР равноправное и справедливое взаимодействие», — сообщил он.

Международные санкции против Северной Кореи за развитие ядерной и ракетной программы вводились Советом безопасности ООН. Китай и Россия являются его постоянными членами.



Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.