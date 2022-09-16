Китай не любит слабаков. Почему между Москвой и Пекином началось охлаждение — анализ встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде 16 сентября, 15:18 Сюжет Эксклюзив НВ Китайский лидер Си Цзиньпин не спешит протягивать руку помощи российскому диктатору Путину (Фото:Коллаж НВ)

Пропасть в интересах и целях между воюющей агрессивной Россией и нацеленным на экономические успехи Китаем увеличивается, а Путин и Си Цзиньпин больше не ведут диалог на равных. НВ разобрался, что происходит между политиками и кто из них сильнее.

На очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15−16 сентября в Самарканде съехались главы 14 государств-участников объединения. Однако внимание мировой общественности было приковано к двум из них — главе Китая Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

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Два лидера встретились на полях саммита впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину. В прошлый раз они лично пожали друг другу руки в феврале и тогда же заявили о своей дружбе, «которая не имеет границ». Впрочем, с тех пор многое изменилось; война России против Украины стала серьезным испытанием для партнерства Пекина и Москвы.

Отношения между Си и Путиным никогда не были равными, констатирует колумнистка американской медиа-компании CNN Фрида Гитис . Но нынешняя их встреча проходит еще и на фоне «одного из самых катастрофических моментов неспровоцированного вторжения Путина в Украину». И несмотря на то, что российский диктатор продолжает держаться самоуверенно, он не введет этим в заблуждение Си, который глубоко обеспокоен крахом российских войск на северо-востоке Украины, убеждена она.

О беспокойстве китайского лидера Путин сообщил сам. «Мы высоко ценим сбалансированную позицию наших китайских друзей в отношении украинского кризиса, — заявил он в ходе саммита. — Мы понимаем ваши вопросы и обеспокоенность по этому поводу. В ходе нашей сегодняшней встречи мы конечно разъясним нашу позицию, хотя мы уже и говорили об этом раньше».

Этим заявлением российский диктатор завуалированно признал разногласия Пекина и Москвы во взглядах на войну в Украине, констатируют обозреватели. И хотя Путин и Си имеют схожее видение мира, в котором их страны противостоят приходящему в упадок Западу, Россия после распада Советского Союза всегда оставалась лишь младшим партнером для возрожденного Китая, который в течение следующего десятилетия может сместить Соединенные Штаты с пьедестала крупнейшей экономики мира, отмечает информагентство Reuters . И, несмотря на то, что в Самарканде Си назвал Путина своим «старым другом», когда тот спрогнозировал провал попыток США создать однополярный мир, в итоге эта встреча лишь подчеркнула растущее неравенство в отношениях между двумя странами.

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