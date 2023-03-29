Россия и Китай могут угрожать нацбезопасности США, в наших интересах помогать Украине — Милли

29 марта, 22:15
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Генерал Марк Міллі (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генерал Марк Міллі (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Американская помощь Украине должна продолжаться, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности, убежден глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Во время брифинга в Сенате Милли подчеркнул, что США впервые столкнулись с двумя крупными ядерными державами, чьи интересы национальной безопасности конкурируют с интересами США. По его словам, и у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности США, но войны с ними можно избежать.

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Он добавил, что вести войну одновременно с Россией и Китаем будет очень сложно.

«Нет ничего дороже войны. И подготовка к войне тоже очень дорога, но война — это самое дорогое. Подготовка к войне сдержит эту войну», — сказал он.

Милли также подчеркнул, что помощь Украине в обеспечении безопасности должна продолжаться, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности США.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Россия Китай Нацбезопасность Марк Милли

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