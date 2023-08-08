РФ и Китай ищут пути для военного взаимодействия — Пентагон
Си Цзиньпинь и Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)
РФ и Китай ищут пути для военного взаимодействия. США внимательно следят за этой «коллаборацией» и готовы действовать в случае необходимости.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.
«Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного — ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом», — сказал он.
Отмечается, что таким образом он ответил на вопросы относительно совместных маневров РФ и Китая неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.