РФ и Китай ищут пути для военного взаимодействия — Пентагон

8 августа, 04:35
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Си Цзиньпинь и Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпинь и Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

РФ и Китай ищут пути для военного взаимодействия. США внимательно следят за этой «коллаборацией» и готовы действовать в случае необходимости.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

«Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного — ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом», — сказал он.

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Отмечается, что таким образом он ответил на вопросы относительно совместных маневров РФ и Китая неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Пентагон Россия-Китай Война в Украине Си Цзиньпин Война России против Украины

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