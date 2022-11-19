Москва и Тегеран заключили тайное соглашение о производстве иранских дронов на территории РФ — Washington Post 19 ноября, 22:21 Москва и Тегеран заключили тайное соглашение о производстве иранских дронов в России (Фото:ГУР МО)

Москва и Тегеран заключили непубличное соглашение о начале производства сотен боевых иранских беспилотников на территории России, пишет Washangton Post, ссылаясь на западные разведки.

Как пишет издание, российские и иранские официальные лица окончательно согласовали детали соглашений в ходе встречи в Иране в начале ноября. Теперь две страны стремительно двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство иранских дронов в РФ в течение нескольких месяцев.

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По данным представителей разведок двух западных стран, личность и национальность которых не называется из соображений защиты разведданных, в переговорах принимала участие команда российских представителей оборонной промышленности, приехавших в Тегеран, чтобы проработать материально-техническое обеспечение.

Кроме того, как сообщали российские и иранские госСМИ, отдельная делегация во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым отправилась в Тегеран 9 ноября, чтобы обсудить, среди прочих тем, экономические санкции и прочее «вмешательство Запада» в дела их правительств.

Одно из официальных лиц, ознакомленных с секретным соглашением, описало "агрессивные усилия" обеих стран в содействии производству разработанных в Иране беспилотников на территории России.

"От принятия решения к исполнению оно проходит быстро", - сказал собеседник издания.

По словам собеседников, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, который уже оказал решающую поддержку неудачной военной кампании Москвы в Украине.

Получив собственное производство, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но достаточно разрушительных вооружений, которые в последние недели изменили характер войны в Украине, которая длится уже почти девять месяцев, говорится в статье.

Как напоминает издание, по данным украинской разведки, с августа Россия применяла против Украины уже более 400 ударных беспилотников иранского производства — многие наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Авторы статьи отмечают, что после того, как Россия была вынуждена отступить с украинских территорий, захваченных ее войсками в начале полномасштабной войны, россияне перешли к стратегии «неустанных воздушных нападений» на украинские города, применяя сочетание ударов крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе с целью лишить электро и водоснабжения миллионов людей.

Для Москвы это соглашение с Ираном может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев войны и потери тысяч высокоточных ракет на удары по Украине.

По словам официальных лиц, с которыми общались журналисты, договоренности также подразумевают значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран и пытался откреститься от поставок дронов России и выставить себя нейтральной стороной, появление иранских беспилотников над украинскими городами вызвало угрозу новых экономических санкций против Ирана со стороны Европы. Впрочем, лидеры Ирана могут считать, что смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России.

«В этом случае Иран действует как конструкторское бюро для большого государства. Экономный дизайн Ирана и полвека тайных закупок западных технологий сочетаются с промышленным масштабом великой державы России. Это будет выгодно и России, и Ирану», – говорит Майкл Найтс, специалист по военным вопросам и безопасности Ближнего Востока из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Washington Post отмечает, что ранее российские заводы производили незначительные переработки некоторых беспилотников, закупленных в Иране, изменяя, например, их название и цветовую гамму, чтобы они больше напоминали российские боеприпасы. Но до сих пор на российской территории не было местного производства БПЛА иранской разработки.

Официальные лица отмечают, что непонятно, какую помощь Тегеран требует от Москвы кроме денег и преимуществ, вытекающих из укрепления альянса с могущественным северным соседом. В прошлом Россия предоставляла Ирану спутник наблюдения, чтобы он мог шпионить за своими соседями, а также ключевые компоненты для атомной электростанции в Бушере. Западные СМИ сообщили, что Иран, возможно, ищет дополнительную ядерную помощь в обмен на помощь России в войне против Украины.



"Очевидно, что россияне предлагают дипломатическую и экономическую помощь. Они также знают о международном давлении на Иран и хотят помочь его смягчить", — говорит один из собеседников издания.

Эксперты по вооружениям говорят, что ключевой вопрос состоит в том, сможет ли Россия приобрести или изготовить электронику и оптические системы, которые позволят иранским беспилотникам успешно наносить точные удары на больших расстояниях, ведь экономические санкции, введенные против Ирана и России, строго ограничили продажу определенных технологий обеим странам, включая электронные системы наведения.

WP отмечает, что независимый разбор сбитых иранских показал, насколько Иран продолжает зависеть от иностранных стран по ключевым компонентам. По данным Института науки и международной безопасности, который в октябре исследовал три типа иранских беспилотников – Mohajer-6, Shahed-131 и Shahed-136 – в них обнаружены детали двигателя и электроника, изготовленные компаниями из США, Германии и Китая.

Хотя непонятно, как именно Иран получил эти запчасти, у Тегерана длинная история обхода международных санкций, направленных на прерывание работы над системами вооружения, а также его ядерных энергетических установок.

Издание напоминает, что импорт иранского оружия или оборонных технологий является нарушением резолюции Совбеза ООН об эмбарго на поставку вооружения из Ирана.

Как отмечается в статье, продление срока действия эмбарго ООН в отношении иранских баллистических ракет, ожидаемое в следующем году, может дать Тегерану дополнительный толчок как торговцу оружием, то есть он может продолжать продавать свое оружие России и другим странам.