Россия и Иран расширили стратегическое партнерство, это бросит вызов интересам США — ISW 12 августа, 07:12 Владимир Путин и Ибрагим Раиси (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS)

Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство. Это случилось на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Высокопоставленные российские и иранские чиновники часто встречались в последние месяцы, чтобы усилить сотрудничество и подписать экономические и военные соглашения.

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«Москва и Тегеран давно сотрудничают, когда их интересы совпадают, особенно в противостоянии США на Ближнем Востоке, но их последние действия подчеркивают более согласованные усилия по укреплению их партнерства», — отметили в Институте.

Лидеры двух стран — Владимир Путин и Ибрагим Раиси — разговаривали по крайней мере четыре раза с начала вторжения — чаще, чем каждый из них общался с большинством других мировых лидеров. Путин посетил Тегеран в июле 2022 года, что стало его первой заграничной поездкой за пределы территории бывшего Советского Союза с начала войны.

«Эти взаимодействия отражают углубление и потенциально более сбалансированные отношения, в которых Россия больше не является доминирующей стороной. Это партнерство, вероятно, бросит вызов интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и по всему миру», — добавили аналитики.

Как ранее сообщил Госдеп, российские военные тренировались в Иране в последние недели в рамках соглашения о передаче беспилотников между двумя странами.

Ранее Иран заявлял, что не намерен передавать РФ беспилотники.

Министр иностранных дел Хосейн-Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

Однако, по информации Института изучения войны, США это могло произойти.

О том, что небольшое количество БПЛА уже поставлено России, заявил советник председателя ОП Алексей Арестович.

В то же время, по информации Белого дома, Иран готовится передать несколько сот этих устройств РФ.

Речь идет, в частности, и о боевых дронах. Также Иран планирует учить российских военных обращаться с переданной им техникой.

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