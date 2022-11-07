В ВСУ подтвердили, что Россия уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет 7 ноября, 16:02 Иран будет поставлять ракеты дальностью 300 и 700 км (Фото:imp_navigator/Flickr)

Россия договорились с Ираном о поставках баллистических ракет для их использования в войне против Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

«О баллистических ракетах появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Как именно они будут доставлены в Украину, это уже не важно. Мы видим, что есть регулярное воздушное сообщение с Москвой и Тегераном», — отметил он.

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Игнат добавил, что ракеты также могут доставлять в Россию водным транспортом, используя порты.

На данный момент нет точной информации о количестве ракет, которые планирует получить Россия от Ирана. Но уже ясно, что это оружие дальностью 300 и 700 км.

Представитель ВСУ добавил, что для Украины это новая угроза, так как против баллистики нет эффективных средств борьбы. Вероятно, их нужно уничтожать физически на стадии запуска.

С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.



При этом официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжал это отрицать.

Только 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Тегеран соврал в этом заявлении.