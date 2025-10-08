Россия и Индия начали совместные военные учения
Военные учения (фото иллюстративное) (Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны России / Handout via REUTERS)
Россия и Индия начали совместные военные учения Indra 2025 на северо-западе Индии, сообщает Reuters.
Учения проходят на полигоне Махаджан в штате Раджастхан и продлятся до 15 октября. Отмечается, что основная цель учений — совершенствование совместных действий в рамках контртеррористических операций.
«Главной целью учений является отработка слаженности подразделений обеих стран в борьбе с терроризмом, включая совершенствование тактики антитеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену передовым опытом в контексте современных военных действий», — заявили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5−6 декабря и встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
По данным издания NDTV, об этом визите впервые было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но тогда даты еще не были окончательно определены.
Также журналисты отметили, что информация об официальном визите происходит на фоне обострения напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном относительно торговых отношений Индии с Россией.