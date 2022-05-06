«Рано говорить об истощении». Россияне и дальше будут продолжать забрасывать Украину человеческим ресурсом — интервью с экспертом 6 мая, 19:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинская техника (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

На данном этапе войны с Россией не стоит говорить об истощении оккупационных сил, ведь Москва продолжит использовать свой человеческий ресурс, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Михаил Жирохов.

— Переброска групп российских захватчиков от Мариуполя, о которой сказали на брифинге в Пентагоне. Как это опасно для украинских защитников и защитниц? Теперь, по сути, эти оккупационные войска могут быть задействованы на других фронтах?

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— Да, они будут задействованы и уже задействованы на других фронтах. И это плохая для нас новость, потому что это уже обстрелянные люди, у которых какой-никакой, но опыт боев в городе. И потому это такие себе неприятности. Я считаю, что их перебрасывают уже ближе там по Донбассу именно для того, что россияне пытаются оцепить нашу группировку в Славянске и Краматорске.

— Ситуация под Харьковом. Там я видел сообщение, что еще немного продвинулись украинские защитники, но все равно риск обстрелов артиллерией этого города тоже остается. Как вы проанализировали бы эту ситуацию?

— Под Харьковом и Изюмом очень осторожно можно говорить о том, что есть некоторые моменты контрнаступления. Вражеские войска будут отогнаны от города, и этих обстрелов не будет.

— Вообще ситуация на Донбасском направлении вокруг Славянска и Краматорска в тех краях. Как сейчас выглядит паритет сил?

— Сложная ситуация там. И противник пытается логистические пути перебить для того, чтобы наша группировка не имела подкрепления. Потому что за восемь лет достаточно мощные фортификационные сооружения, и сейчас то, что нужно, — это постоянный поток боеприпасов, всего, что нужно, чтобы воевать дальше. Но это с каждым днем все труднее и труднее воплотить.

— От Пентагона поступают сообщения о том, что значительное количество оружия, которое было анонсировано американцами, уже доставлено в Украину, и уже используется на украинском фронте. Как это может изменить сам характер боевых действий? Как это усилит наших защитников и защитниц?

— То, что усилит, очевидно. На данный момент вопрос в количестве подготовленных расчетов. Если мы говорим, например, об артиллерии. Потому что что-то другое пока в боях не засвидетельствовано. И больше всего, чего ждут на фронте, это как раз артиллерия, а именно буксируемая артиллерия, именно самоходная артиллерия.

— За последнее время уже более 23 тысяч украинских воинов прошли учения, и описывают их, как очень талантливых и тех, кто хочет как можно скорее вернуться в бой, и дальше передавать эти знания. Обучали и системе управления, и инициативности и тактике ведения боя, сержантскому составу, на котором все держится в американской армии. Насколько это обучение сейчас дает преимущества украинским защитникам?

— То, что смогли сделать американцы для украинской армии за последние годы, стало одним из элементов того, что российское вторжение забуксовало, и сейчас уже напрямую говорит о контрнаступлении. Одной из проблем российской армии является то, что она унаследовала от советской — это отсутствие инициативного сержантского состава. И то, что есть у нас. То есть после потери офицера российский солдат не может ничего делать, и сержант просто немного больше, чем рядовой. У нас же по стандартам НАТО сержант вообще может заменить в случае чего офицера в бою.

— Соблюдается ли какой-то баланс между необходимостью управляемости и этой махновщиной, этой вольницей украинской? Как вы бы описали этот баланс, как он работает?

— Абсолютно в армии он работает на сто процентов. И подготовка сержантского состава — это, прежде всего, то полное подчинение офицеру. То есть, он должен доверять офицеру, но в тот же момент он должен иметь и собственную инициативу. И эта собственная инициатива должна быть толковой, скажем прямо, чтобы он понимал на уровне тактической ситуации в поле боя. Поэтому махновщины быть вообще не может в кадровых частях. Но в подразделениях территориальной обороны есть и присутствует.

— Мариуполь, болезненная точка. Все еще держится какой-то гарнизон. Мы еще не знаем, сколько там осталось бойцов. Вот просматривается ли какое-то решение? Что можно сделать, кроме медийной огласки, о которой писали те же бойцы?

— К сожалению, я не могу сказать, что существует военное решение этой огромной проблемы, возникшей в начале марта, и сейчас только развивающейся. Я не вижу политического решения. Потому что россияне никогда не выпустят Азов, хоть ранеными, хоть в каком-то состоянии, кроме военнопленных. Им нужна победа на 9 мая. И у меня такая информация, что они планируют на 9 мая провести в Мариуполе марш пленных. До этого они хотят дожать Азов и провести их по улицам города, показать на всю Россию, что это вот победа, локальная, но победа. Вот что они хотят. И потому сейчас до 9 мая они будут прилагать все усилия, чтобы Азов им сдался.

— Южный фронт, возможности продвижения оккупантов в направлении Запорожья или Кривого Рога. Как вы бы описали ситуацию?

— Переброска войск, сил и средств из оккупированного Крыма идет постоянно. Но и наша оборона в этих направлениях усиливается. В том числе усиливается и за счет западного вооружения. Поэтому здесь я не думаю, что россияне смогут в ближайшие дни совершить какие-то активные действия, потому что это будет полностью противоречить военному делу. Потому что там силы сопоставимы. А для наступления нужно, чтобы было хоть какое преимущество в личном составе и технике. Этого преимущества у них там сейчас нет.

— Поставки к нам противокорабельного оборудования, противокорабельных ракет и защита украинского моря. И потенциал к возобновлению работы украинских портов, как бы вы эту ситуацию описали?

— Начну с портов. К сожалению, ближайшие месяцы, ближайшие дни возобновления работы портов мы имеем в виду Одессу, например, это невозможно. Потому что россияне плотно блокируют Черное море. Сейчас снова пошла информация, что россияне планируют высадку морского десанта. И в этом ситуация для них благоприятна, как они видят, что взорван мост на Затоке, что какие-то непонятные моменты происходят в Приднестровье. Но наша береговая оборона усилена и усилена именно британскими ракетами, которые еще поставляются, скажем так. Поэтому возможности высадки десанта после того, как большой десантный корабль был затоплен в Бердянске, они у них очень невелики. И поэтому эта операция будет носить характер самоубийственный. И такие же шаги мы уже видели во время войны, но не думаю, что россияне решатся на такие большие потери, которые будут при попытке высадки морского десанта.

— Насколько истощены российские оккупационные войска уже? И можем ли мы надеяться, что в ближайшее время именно в технической части у нас может быть значительное преимущество?

— Об истощении войск говорить еще слишком рано. Постоянно ротации войск, россиянам позволяет это огромная армия, которая у них существует. И постоянно те части, которые потеряли убитыми и ранеными бойцов, постоянно отводятся в тыл, и на их место приходят свежие. Это можно увидеть по динамике потерь и кто гибнет на фронте сейчас с российской стороны. Что касается техники, да, западное оружие, оно преобладает, оно более технологично и может нанести больше огневого поражения, чем старое российское оружие, которое модернизировано в России за те времена, где гаубицы те же, то же противотанковое вооружение, которое сейчас полностью обесценило российские танки.

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