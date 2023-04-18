Попытка переворота в Судане. Интервью со спецпредставителем Украины о прямых интересах России в событиях в Африке и рисках для Запада 18 апреля, 18:34 NV Премиум Пожар над аэропортом во время боев в Хартуме, Судан, 17 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Максим Субх, специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке, в интервью Radio NV рассказал, как российское руководство пытается расширить свое влияние на территорию африканского континента, в том числе и за счет событий на территории Судана.

Максим Субх специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке

— Я хочу, чтобы мы с вами разобрались, многие из нашей аудитории могут не знать что-либо о Судане [и событиях там]. Есть два генерала, есть регулярная армия во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и есть Cилы быстрого реагирования [RSF], также военное формирование, оно подчиняется Мохаммеду Хамдану Дагало.

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На сегодняшний день мы имеем то, что регулярная армия атаковала базы RSF и речь идет о том, что этим силам предлагали войти в состав регулярной армии, они отказались. Там, конечно, все сложнее, так что попробуем поговорить об этом сложнее. Какой здесь след России? Я думаю, это самый неотложный вопрос, который интересует нашу аудиторию.

— Действительно, сейчас конфликт вошел в горячую фазу, горячую стадию. Мы в первую очередь были и остаемся обеспокоены судьбой наших соотечественников, которые там оказались. Поэтому первые минуты, час, сутки мы посвятили полностью обеспечению безопасности наших граждан и тем вопросам, которые были связаны с их безопасным, насколько это возможно, безопасным пребыванием на территории этой страны. Продолжаем работать над путями их эвакуации, поскольку мы видим, что бои не утихают, распространяются, расползаются по территории страны.