Россия хрупкая, Украина может выиграть войну — Уоллес 18 июля, 21:50 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является «гораздо более хрупкой», чем в стране-агрессоре хотят признать, и победа Украины в войне является вполне возможной.

Об этом сообщает Sky news.

«Я считаю, что (войну — ред.) можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне… Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное», — отметил он.

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Североатлантический альянс, по мнению Уоллеса, все же продемонстрировал свою способность сдерживать Россию от нападения.

«Все более агрессивный президент Путин с его постоянными угрозами красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО. Россия очень, очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие территории, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они были очень, очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 выполняет функции», — сказал он.

В то же время он признал, что Альянс переживал годы стагнации, и война в Украине «оживила» его.

«После 1991 года НАТО просто пребывало в застое… Большая часть населения Европы была бы удивлена тому, что НАТО является ядерным альянсом. Они просто забыли об этом говорить», — отметил Уоллес.

16 июля Уоллес заявил, что Россия еще будет угрозой в ближайшие годы и у российского диктатора Владимира Путина пока еще есть военные ресурсы.