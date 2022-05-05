Россия все еще хочет захватить Харьков — Пентагон 5 мая, 08:05 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне считают, что Россия хочет захватить Харьков (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В Пентагоне считают, что Россия не отказались от намерений захватить Харьков.

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В ходе брифинга официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что в районе Харькова российские оккупационные войска не добились прогресса.

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«Мы по-прежнему думаем, что россияне хотят взять Харьков. Я имею в виду, они же не оставили его в покое», — сказал он.

По словам чиновника, Харьков — «большой промышленный город прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса».

«Хотя технически он не относится к ООС с точки зрения промышленных мощностей, а просто из-за географического положения, я имею в виду, похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков… Но они не добились никакого прогресса», — добавил он.



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