Россия все еще хочет захватить Харьков — Пентагон
В Пентагоне считают, что Россия хочет захватить Харьков (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
В Пентагоне считают, что Россия не отказались от намерений захватить Харьков.
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В ходе брифинга официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что в районе Харькова российские оккупационные войска не добились прогресса.
«Мы по-прежнему думаем, что россияне хотят взять Харьков. Я имею в виду, они же не оставили его в покое», — сказал он.
По словам чиновника, Харьков — «большой промышленный город прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса».
«Хотя технически он не относится к ООС с точки зрения промышленных мощностей, а просто из-за географического положения, я имею в виду, похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков… Но они не добились никакого прогресса», — добавил он.
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