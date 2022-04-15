Министр обороны Латвии: Россия хочет устроить на Донбассе второй Сталинград
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Фото:Artis Pabriks/facebook.com)
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что Россия хочет устроить на Донбассе второй Сталинград, чтобы добиться хоть какой-то победы к 9 мая.
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Об этом сообщает Delfi.
По словам латвийского министра, украинская сторона готова противостоять агрессии. Яркое свидетельство тому — уничтожение российского корабля Москва в Черном море.
Причины успеха Украины Пабрикс называет две: «Они защищают свои семьи и дома», а также «после того, что случилось в Буче и происходит в Мариуполе, даже скептически настроенные западные государства готовы дать больше военной помощи».
Он отметил, что Владимир Путин хочет войти в историю русского народа, возродив большую Российскую империю. Именно поэтому он в ноябре прошлого года выставил ультиматум о разоружении пограничных с Россией стран до уровня 1997 года.
«Но одно дело амбиции, другое — реальность: Россия застряла в Украине, может, надолго. Думаю, это приведет к похмелью в российском обществе», — сказал глава Минобороны Латвии.
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