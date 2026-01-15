Россия стремится включить в свои территориальные требования не только временно оккупированные территории Украины, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, выходя за пределы предложений мирного плана США.

Об этом в четверг, 15 января, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о значительно более широких территориальных претензиях России к Украине, чем те, которые обсуждаются в рамках последних мирных инициатив.

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В частности, по оценке ISW, Москва рассматривает своими целями не только уже оккупированные территории, но и все Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

В Институте изучения войны обращают внимание на то, что на пресс-конференции 14 января Лавров заявил о необходимости в будущем «урегулировать вопрос судьбы населения Крыма, Новороссии и Донбасса».

В частности, глава МИД страны-агрессора РФ утверждает, что США якобы понимают, что без этого невозможно достичь договоренностей, поскольку значительная часть населения этих регионов, по его словам, «не поддерживает киевский режим и стремится к возвращению в Россию».



Аналитики отмечают, что «Новороссия» является вымышленным образованием, которое российские власти подают как якобы неотъемлемую часть РФ. В кремлевской интерпретации в это понятие входят не только аннексированный Крым и четыре временно оккупированные области, но и Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

В то же время в Институте изучения войны подчеркивают, что предложенный США 28-пунктный мирный план предусматривал, что Крым, вся Луганская и Донецкая области, а также оккупированные части Запорожской и Херсонской областей останутся под российской оккупацией. Согласно этому плану, Россия должна была бы отказаться от контроля над другими захваченными территориями, в частности в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В ISW считают, что упоминание Лаврова о «Новороссии» не является новым требованием, но в очередной раз подтверждает, что аппетиты Кремля значительно превышают рамки, заложенные в первоначальном мирном плане из 28 пунктов. Аналитики также предполагают, что это заявление могло быть попыткой сформировать выгодные для России условия накануне возможных контактов между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, зятем президента США Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным.

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14 января агентство Bloomberg сообщило, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным. Как отмечает Bloomberg, американские чиновники представят диктатору и его команде последние проекты мирных планов.

Издание Axios сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились 8 января в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым — чтобы обсудить мирный план США.

Эта встреча состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.