Русификация украинских детей. РФ планирует свозить в Херсонскую и Запорожскую область учителей из Новосибирска — СМИ 20 июня, 01:10 Цей матеріал також доступний українською Россия хочет русифицировать школьное образование на оккупированных территориях Украины (Фото:Черновицкая ОГА)

Студентам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предложили работу в «регионах Запорожья и Херсона», сообщает местное издание Тайга.Инфо.

В студенческие чаты прислали вакансии якобы от Министерства образования Новосибирской области. В качестве контакта был указан телефон бывшего директора вечерней школы в Новосибирске, который сейчас работает в НГПУ.

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По данным издания, в сообщениях сказано, что Минобразования предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину.

«Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми», — отмечалось в объявлении.

Учителям «по всем предметам» с августа по октябрь обещают платить по семь тысяч рублей в сутки, сохранить основную работу, а также обеспечить трансферт и проживание.

Министерство образования Новосибирской области не комментировало данные сообщения.

Как сообщала украинская разведка, в Херсоне военные РФ требуют от школ переводить обучение на российские образовательные программы.

В оккупированном Мариуполе оккупанты принуждают к сотрудничеству учителей и также планируют полностью русифицировать учебу. Российские захватчики продлили учебный год на все лето до 1 сентября с целью как можно скорее провести деукраинизацию украинских детей. Детям запрещают в школах говорить на украинском языке даже на переменах.

Также оккупанты заявляли, что все дети, родившиеся в Херсонской и Запорожской области после 24 февраля 2022 года, автоматически получат российское гражданство.

Кроме принудительной русификации, оккупанты массово вывозят украинских детей в Россию. По данным российских чиновников, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля в Россию было депортировано более 307 тысяч детей.

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