Россия готовит масштабную кампанию по дезинформации для срыва поставок оружия в Украину — Кулеба 11 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Россия подготовила масштабную кампанию дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия из стран Запада в Украину.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их.

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«Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может отправлять по электронной почте и в комментарии спам с дезинформацией об Украине. Не ведитесь на это», — отметил глава украинского МИД.

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