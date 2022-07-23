РФ до конца июля хочет сформировать 16 новых батальонов — украинская разведка 23 июля, 16:27 Российская армия пытается восстановить резервы (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ до конца июля планирует сформировать 16 новых батальонов.

«Что касается этих так называемых добровольческих, патриотических батальонов. Это новый подход, который РФ приступила совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ на формирование таких батальонов, численность разная — 500—600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано восемь батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще восемь батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам, около четырех тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. Москва, Санкт-Петербург — все субъекты РФ», — сказал представитель ГУР в интервью Радио Свобода.

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По его словам, это происходит через военкоматы и находится под контролем государства.

«Вооружение, формирование, боевое слаживание, и соответственно, уже применение на фронте на нашей территории», — сказал Скибицкий.

Кроме того, по его данным, Россия сейчас формирует еще один корпус в Нижегородской области — это от 10 до 15 тысяч человек.

«Там идет и формирование, и боевое слаживание, и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию. Таким образом они пытаются упорядочить для того, чтобы эти все набираемые подразделения имели мощный наступательный и оборонительный потенциал, когда слаженные батальоны смогли бы действовать, как те батальонно-тактические группы, которые были нами разгромлены. А это большие потери для РФ, это были самые отборные, боеготовые, с опытом, зашедшие на нашу территорию подразделения», — сказал представитель ГУР.

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