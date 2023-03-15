Кремль планировал превратить Молдову в сателлит Москвы. СМИ раскрыли детали тайного плана 15 марта, 09:58 План Кремля описывает полное попадание Молдовы под влияние Москвы до 2030 года (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Осенью 2021 года Кремль разработал стратегический документ по превращению Молдовы в сателлит России, сообщает издание Проект со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении журналистов-расследователей.

По данным издания, документ Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова включал план попадания Молдовы в полную зависимость от Москвы до 2030 года.

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Он был разделен на три этапа — до 2022, 2025 и 2030 годов, а также включал подрывную деятельность РФ в военно-политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Одной из целей, которые поставили разработчики документа из Администрации президента России, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС.

Среди краткосрочных целей Кремля: нейтрализация любых действий правительства республики Молдова, направленных на устранение российского военного присутствия в Приднестровье; создание сети неправительственных организаций, продвигающих развитие российско-молдавских отношений; открытие генконсульства России в столице Гагаузии Комрате.

К 2025 году Кремль предлагал сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения путем расширения дружественных Москве политических движений. Параллельно Россия должна была обеспечить сохранение в стране образования на русском языке.

К 2030 году документ предусматривает расширение участия Молдовы в ЕАЭС, создание в республике устойчивых групп российского влияния и урегулирование приднестровского конфликта на основе особого статуса Приднестровья.

Русский язык планировали установить как язык межнационального общения в Молдове.

Также предполагалось, что Москва будет активно бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Турции и Украины.

Среди инструментов давления на Кишинев рассматривалась эксплуатация зависимости Молдовы от российского импорта, в первую очередь, от поставок газа.

Источники Досье отмечают, что одним из разработчиков документа был сотрудник управления президента по приграничному сотрудничеству Андрей Вавилов. Около десяти лет он проработал в ФСБ, а в 2007 году перешел в фонд российского диктатора Владимира Путина Русский мир, деятельностью которого было распространение русского языка и культуры за рубежом.

В 2011 году Вавилов перешел в АП, где на протяжение всего этого времени занимался Молдовой.

Еще один автор стратегии — заместитель начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Лысенко, находящийся в прямом подчинении Козака. По данным собеседников издания, он регулярно созванивается с генералом ФСБ Дмитрием Милютиным, курирующим молдавское направление со стороны спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце утверждал, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.





