Россия пытается перезапустить ВПК для длительной войны против Украины — ISW

13 августа, 06:47
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Кремль пытается перезапустить или расширить промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу, по всей вероятности, посетил завод Уралвагонзавод — крупнейший производитель танков в России и производитель, в том числе танков Т-72. Этому предшествовало сообщение о том, что Уралвагонзавод столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.

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Аналитики пишут, что визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было Воздушных Сил – Юрий Игнат

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Кремль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВПК Война в Украине Война России против Украины

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