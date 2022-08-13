Россия пытается перезапустить ВПК для длительной войны против Украины — ISW
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Кремль пытается перезапустить или расширить промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине.
Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).
Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу, по всей вероятности, посетил завод Уралвагонзавод — крупнейший производитель танков в России и производитель, в том числе танков Т-72. Этому предшествовало сообщение о том, что Уралвагонзавод столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.
Аналитики пишут, что визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса.
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