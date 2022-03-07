Россия вербует сирийцев, чтобы отправить воевать против Украины — WSJ
Еще известно, сколько сирийских боевиков перебросят в Украину (Фото:ivan-hassib/pexels)
По словам официальных лиц США, Москва вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для ведения боевых действий в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских должностных лица.
По словам одного чиновника, неясно, сколько боевиков было идентифицировано, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.
Официальные лица отказались сообщить, что еще известно о переброске сирийских боевиков в Украину, статусе или точном масштабе этих усилий.
Согласно deirezzor24, Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы они «поехали в Украину и работали в качестве охранников» в течение шести месяцев.
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