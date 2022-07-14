Россия хочет от Украины «признания сложившихся территориальных реалий» 14 июля, 18:51 Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

В России заговорили о возобновлении переговоров о завершении войны с Украиной, но теперь страна-агрессор хочет «признания сложившихся территориальных реалий», то есть признание всех незаконно оккупированных земель.

Замглавы МИД России Андрей Руденко в комментарии Интерфаксу заявил, что якобы подход России к окончанию войны остается прежним. При этом он заявил о «признании сложившихся территориальных реалий», о чем раньше российская сторона не заявляла.

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«Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также «ЛНР» и «ДНР», — сказал он.

Также замглавы российского МИД заявил, что Россия от переговоров не отказывается, но «чем дальше, тем сложнее будет договариваться».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ констатировал, что возможно только военное освобождение Украины, а договориться с Россией невозможно.

13 июля во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров между Украиной и Россией сейчас нет из-за позиции РФ и продолжения ее агрессии против нашей страны.

«Цель Украины в этой войне, которую развязала против нас Россия, — освободить наши территории и восстановить территориальную целостность и суверенитет на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции», — подчеркнул он.

6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.



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