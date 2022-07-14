Россия хочет от Украины «признания сложившихся территориальных реалий»

14 июля, 18:51
Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

В России заговорили о возобновлении переговоров о завершении войны с Украиной, но теперь страна-агрессор хочет «признания сложившихся территориальных реалий», то есть признание всех незаконно оккупированных земель.

Замглавы МИД России Андрей Руденко в комментарии Интерфаксу заявил, что якобы подход России к окончанию войны остается прежним. При этом он заявил о «признании сложившихся территориальных реалий», о чем раньше российская сторона не заявляла.

Видео дня

«Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также «ЛНР» и «ДНР», — сказал он.

Также замглавы российского МИД заявил, что Россия от переговоров не отказывается, но «чем дальше, тем сложнее будет договариваться».

Читайте также:

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi) «Сейчас обсуждать с РФ нечего». Кулеба назвал конечную точку переговорной позиции Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ констатировал, что возможно только военное освобождение Украины, а договориться с Россией невозможно.

13 июля во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров между Украиной и Россией сейчас нет из-за позиции РФ и продолжения ее агрессии против нашей страны.

«Цель Украины в этой войне, которую развязала против нас Россия, — освободить наши территории и восстановить территориальную целостность и суверенитет на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции», — подчеркнул он.

6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры Российская агрессия Переговоры с Россией Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Надеюсь, мы справимся /
Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС и участии банка в восстановлении Украины. Интервью НВ
14 июля, 07:45
Экономика
Как не откладывать свою тренировку (Фото:Chander R/Unsplash)
Если уже ничего не помогает /
Пять способов заставить себя заняться спортом
14 июля, 07:00
Фитнес
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X