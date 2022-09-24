Хотят сорвать наступление. Армия РФ атакует дамбы, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных — разведка Британии 24 сентября, 10:24 Разрушенный мост через реку Северский Донец возле освобожденного от российских оккупантов города Балаклея Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли повлекли за собой существенные трудности для украинских военных.

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании по состоянию на 24 сентября.

21 и 22 сентября Россия нанесла удары баллистическими ракетами по дамбе на Печенежском водохранилище на реке Северский Донец и Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге. В британской разведке заявили, что, несмотря на это, ВСУ продолжают продвигаться вперед к югу от мест ударов вдоль обеих рек.

Видео дня

«Поскольку российские командиры все больше озабочены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются ударить по шлюзам дамб, чтобы затопить украинские военные контрольно-пропускные пункты», — пришли там к такому выводу.

Маловероятно, что эти атаки привели к значительному сбою в операциях Украины из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий, заявили в разведке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.