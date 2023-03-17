Россия «завалила» Казахстан просьбами помочь с обходом санкций — Reuters 17 марта, 15:52 Флаг Кахастана (Фото:RMOI Kelly/flickr)

Российские компании за последние недели «завалили» партнеров из Казахстана просьбами помочь в обходе западных санкций, импортировав «крайне необходимые товары». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

Они рассказали агентству, что количество запросов россиян о помощи растет. По мнению двух собеседников, столь повышенный интерес России может быть связан с информацией о планах Турции усилить контроль за транзитом санкционных товаров.

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Источники рассказали, что у россиян «очень длинный» список покупок, включающий в себя промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, современную электронику, радиоаппаратуру, турбины, детали для самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт.



Один из казахских предпринимателей рассказал Reuters, что ему предложили $1 миллион, если он поможет перевезти грузовики с редкоземельными металлами из Австралии.

По словам собеседников, некоторые российские фирмы пытаются установить долгосрочные партнерские отношения в «сфере нарушения санкций». Они рассказали агентству, что уровень торговли между Россией и Казахстаном настолько возрос, что «казахстанские таможня перегружена». Часто в товарах есть подсанкционные компоненты, но сами по себе прямо они не запрещены. Другой источник сообщил, что российские банки импортируют через Казахстан оборудование и пластмассы, необходимые для производства банковских карт.



Правительство Казахстана не ответило на запрос о комментариях. Россия остается самым крупным торговым партнером страны. В прошлом году казахстанский экспорт в РФ вырос на четверть — до $8,8 млрд. Также выросли продажи некоторых товаров. К примеру, экспорт подшипников удвоился до $111 млн.