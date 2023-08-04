Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в войну против Украины — СБУ 4 августа, 13:20 СБУ установила, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности установила, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, страна-агрессор готовит провокацию «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

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Соответствующие спутниковые снимки СБУ прикрепила к опубликованному сообщению.

Фото: СБУ

Сообщается, что подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных Вооруженных сил России и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев».

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на заводе, изображая из себя «украинских диверсантов».

В содеянном Россия планирует обвинить Украину, чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.

Сообщается, что информацию о запланированном теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. Одним из них является российский военнослужащий, которого украинские бойцы взяли в плен на Запорожском направлении.

Киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного оккупанта и установили, что ранее он участвовал в боевых действиях на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник ЧВК Вагнера.

Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о «специальной миссии» на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.

Фото: СБУ

«Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны», — говорится в сообщении СБУ.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предложил «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для «вагнеровцев», но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске такого количества «вагнеровцев» в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.