ГУР прогнозирует новые конфликты в РФ. К чему привели рейды РДК в Белгородскую область, — оценка украинской разведки 24 июня, 08:16 NV Премиум Герои своего времени. Российский РДК во время рейда на территорию РФ (Фото:Вячеслав Мадиевский / NurPhoto через Reuters Connect)

В ГУР заверили NV, что не только приграничные районы с Украиной, но и вся Россия — это территория потенциальных внутренних противостояний.

Вследствие рейдов проукраинских соединений — Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России — на территорию Белгородской области генштаб РФ был вынужден перебросить в приграничные районы России армейские подразделения как с оккупированных территорий Украины, так и из глубокого тыла.



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