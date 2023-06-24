ГУР прогнозирует новые конфликты в РФ. К чему привели рейды РДК в Белгородскую область, — оценка украинской разведки

24 июня, 08:16
NV Премиум
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Герои своего времени. Российский РДК во время рейда на территорию РФ (Фото:Вячеслав Мадиевский / NurPhoto через Reuters Connect)

Герои своего времени. Российский РДК во время рейда на территорию РФ (Фото:Вячеслав Мадиевский / NurPhoto через Reuters Connect)

Автор: Максим Бутченко

В ГУР заверили NV, что не только приграничные районы с Украиной, но и вся Россия — это территория потенциальных внутренних противостояний.

Вследствие рейдов проукраинских соединений — Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России — на территорию Белгородской области генштаб РФ был вынужден перебросить в приграничные районы России армейские подразделения как с оккупированных территорий Украины, так и из глубокого тыла.

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Теги:   РДК

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