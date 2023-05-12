Грузинский разворот Кремля. Россия отменила визы для граждан Грузии и хочет возобновить прямое авиасообщение — что задумал Путин 12 мая, 08:38 Сюжет NV Премиум Международный аэропорт имени Руставели в Тбилиси (Фото:Tbilisi and Batumi International Airports / Facebook)

15 мая начнет действовать указ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан, кроме того, Российская Федерация после четырехлетнего перерыва готова отменить все ограничения на прямые авиарейсы в Грузию. При этом между странами по-прежнему нет дипломатических отношений. Правящая партия Грузии поддержала решение диктатора, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция — против. В то же время ряд экспертов указывает, что Москва, возможно, хочет получить влияние на россиян, сбежавших в Грузию от репрессий и мобилизации.



Внезапный ход Москвы

10 мая был опубликован указ кремлевского диктатора Владимира Путина, согласно которому, действие визового режима для граждан Грузии прекращается (за исключением лиц, отправляющихся в РФ на работу или учебу).

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Шеварднадзе и Путин в 2002 году / Фото: Кремль

Ввел визы для грузин… тот же Путин, и было это еще в конце 2000 года, когда он только-только стал президентом. Формальной причиной тогда называлось «пособничество» Грузии в перемещении «исламистских боевиков» из Чечни и в Чечню, где продолжался вооруженный конфликт. Президент Эдуард Шеварднадзе не скрывал недовольства; по его словам, из-за решения Москвы «у грузин появилось чувство ущербности». Он даже грозил вывести Грузию из СНГ.