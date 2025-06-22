Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова заявил, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы .

«Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы», — отметил Зеленский в воскресенье, 22 июня, в Telegram.

Он добавил, что Украина будет информировать своих партнеров относительно фактов, которыми располагает украинская разведка.

«Готовим совместные решения по защите вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что российская экономика несет ощутимые убытки из-за введенных против РФ санкций.

«Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и иного давления», — отметил украинский президент.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ЕС к более сильной поддержке Украины, потому что в противном случае Европе придется учить русский язык.

«Если мы больше не поможем Украине, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору», — сказала она.