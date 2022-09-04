В Белом доме считают, что Россия готовится провести псевдореферендумы в сентябре

4 сентября, 12:38
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Кремль хочет вопреки международному праву присоединить захваченные территории Украины к России (Фото:Радио Свобода)

Кремль хочет вопреки международному праву присоединить захваченные территории Украины к России (Фото:Радио Свобода)

В США видят признаки того, что Россия намерена провести незаконные «референдумы» о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.

Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу Дождь.

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«Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически», — сказал чиновник администрации Байдена.

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По словам Кирби, подобные «референдумы» — это «еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине».

Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенным государством.

https://www.youtube.com/watch?v=VqSgpSs4_qw&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C

30 августа в Госдепе США сообщили, что Кремль попытается организовать фейковый «референдум» в Украине «в ближайшие недели».

Ранее разведка сообщала, что российские оккупанты планируют организовать так называемые «референдумы» в оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

В этих областях оккупанты создали избирательные комиссии для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных территорий Украины в состав России и проводят агитацию среди местного населения.

7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, любая возможность переговоров будет закрыта.

Редактор: София Лазарова

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