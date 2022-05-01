Российское командование готовится к новым большим потерям — Зеленский 1 мая, 05:47 Цей матеріал також доступний українською Российское командование понимает, что тысячи солдат РФ будут убиты — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование набирает для военных действий в Украине людей без боевого опыта, а также заказывает новые вагоны для трупов.



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В своем видеообращении украинский лидер он заявил, что командование в РФ прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

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«Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией и боевым опытом», — добавил Зеленский.

По его словам, в РФ хотят добрать нужное количество для военных действий, чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения.

«Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать.

И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые «плановые» потери ожидаются генералами. Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", — резюмировал Зеленский.

В том же обращении президент Украины заявил о том, что из-за потерь в Украине Россия вынуждена планировать меньше военной техники на параде в Москве 9 мая.



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