Российское командование готовится к новым большим потерям — Зеленский
Российское командование понимает, что тысячи солдат РФ будут убиты — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование набирает для военных действий в Украине людей без боевого опыта, а также заказывает новые вагоны для трупов.
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В своем видеообращении украинский лидер он заявил, что командование в РФ прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.
«Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией и боевым опытом», — добавил Зеленский.
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По его словам, в РФ хотят добрать нужное количество для военных действий, чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения.
«Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать.
И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые «плановые» потери ожидаются генералами. Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", — резюмировал Зеленский.
В том же обращении президент Украины заявил о том, что из-за потерь в Украине Россия вынуждена планировать меньше военной техники на параде в Москве 9 мая.
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