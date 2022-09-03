Россия готовится к решающему энергетическому удару по европейцам — Зеленский 3 сентября, 21:58 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ этой зимой готовит решающий энергетический удар по Европе.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в субботу, 3 сентября.

«На днях Россия попытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу. Полностью остановилась прокачка газа по Северному потоку. Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца — во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обыкновенного оружия, делает это силой энергетического оружия. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами», — сказал президент.

Видео дня

По его словам, чтобы защититься от этого, Европе нужно еще больше координации, взаимопомощи и единства.



«Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое, наше единство — единство в защите от государства-террориста, а второе — усиление нашего собственного давления на Россию — это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России», — подчеркнул Зеленский.

Накануне Газпром полностью остановил газопровод Северный поток по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний на работу оборудования. Компания заявила об утечке масла.

Немецкая компания Siemens Energy заявила, что озвученная Россией причина полной остановки газопровода Северный поток «не является технической причиной для прекращения работы».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.