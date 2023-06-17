Прямое столкновение с НАТО. Ермак высказал предположение, зачем РФ было нужно оккупировать всю Украину 17 июня, 14:27 Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для готовности к столкновению с НАТО, Россия намеревалась оккупировать всю Украину. Россияне надеялись мобилизовать украинцев для войны против стран Альянса.

Об этом говорится в сообщении главы ОП в Telegram.

По его мнению, «мечта» оккупантов восстановить СССР невозможна без прямого конфликта с НАТО, поскольку территориальные посягательства РФ распространяются и на страны-члены Альянса, в том числе и страны Балтии, которые враг считает «частью бывшего СССР».

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Ермак заявил, что риторика российской пропаганды в отношении этих стран уже давно такая же, как и в отношении Украины с 2014 года.

Глава ОП отметил, что членство Украины в НАТО положит конец территориальным посягательствам российского диктатора Владимира Путина и привел в пример Финляндию, которую РФ тоже пугала оружием, однако она присоединилась к НАТО в этом году.

Ермак отметил, что если мир будет колебаться относительно членства Украины в Альянсе, Россия и дальше будет рассматривать Украину в качестве цели для оккупации, чтобы усилить ресурсы для столкновения с НАТО, которое произойдет с еще большей вероятностью.

«Мы все сегодня должны мыслить на 10 шагов вперед. И на этой геополитической шахматной доске одно быстрое и важное решение способно укрепить безопасность на десятилетия», — сказал он.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.

Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.