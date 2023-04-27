Россия готовится оборонять Запорожскую АЭС — британская разведка 27 апреля, 09:12 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, российские оккупанты соорудили оборонительные позиции на реакторах Запорожской АЭС в Энергодаре.

На странице ведомства в Twitter опубликован спутниковый снимок, на которых видны оборонительные позиции оккупантов на Запорожской АЭС.

В разведке напомнили, что Россия захватила ЗАЭС в марте 2022 года. Это первое свидетельство того, что реакторы были включены в тактическое планирование обороны.

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В ведомстве предполагают, что российская армия соорудила эти позиции, поскольку все больше обеспокоена перспективами крупного украинского наступления.

Эти действия оккупантов увеличивают вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС в случае боевых действий вокруг станции.

«Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при наиболее вероятных сценариях с применением пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены», — добавили в разведке.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Перед этим окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.