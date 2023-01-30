Британская разведка сообщила, как Россия готовится к новой волне мобилизации 30 января, 10:02 РФ готовится к новой волне мобилизации, сообщили в британской развдка (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

По данным британской разведки, власти РФ, вероятно, не исключают возможности проведения еще одного раунда призыва в рамках «частичной мобилизации».

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 22 января в СМИ появилась информация о том, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двойным гражданством, сообщая мужчинам, что их имена есть в мобилизационных списках.

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Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о «частичной мобилизации» продолжает оставаться в силе. По его словам, указ остается необходимым для поддержки работы ВС РФ.

Как отметили в разведке, наблюдатели задавались вопросом, почему эта мера не была официально отменена.

«Весьма вероятно, что российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия», — говорится в сообщении.



13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

