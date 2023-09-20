В Канаде заявили, что Россия готовится к новой мобилизации 20 сентября, 06:53 Тела мертвых российских солдат в Украине (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Канада и союзники прогнозируют, что Россия проведет новую волну мобилизации, пытаясь возобновить наступление в Украине.

Об этом во время слушаний в канадском парламенте заявил директор стратегического объединенного штаба Вооруженных сил Канады Пол Превост, пишет Укринформ.



«Относительно повторной мобилизации, то у нас нет никаких цифр, да и Россия вряд ли обнародует какие-либо цифры, поскольку их первая мобилизация прошла не слишком хорошо», — сказал Превост.

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Он отметил, что предыдущая попытка российского наступления не принесла значительных результатов, зато украинское контрнаступление завоевало «тактические достижения» на юге и востоке, хотя и не достигло прорыва.

Превост также отметил, что Украине стоит ожидать активизации российских ударов дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре с приближением холодов.