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Россия готовится к кибервмешательству в выборы в Украине - разведка США

Сегодня, 17:29
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EPA

Дэн Коутс

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Об этом он заявил во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки.

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине", - сказал он.

По словам Коутса, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей.

Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является "примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей".

Напомним, что начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк сообщил, что системы Центральной избирательной комиссии Украины подвергаются массированным кибератакам, организованным, по всей вероятности, Россией.

По его словам, крупномасштабные кибератаки ожидаются за месяц до выборов, когда начнут работать местные избирательные комиссии.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дэн Коутс США Россия

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