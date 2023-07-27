Россия готовится к блокаде Черного моря — Гуменюк 27 июля, 11:36 Чёрное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

В эфире телемарафона она сказала, что первым признаком, который свидетельствует о подготовке блокады, является демонстрация, а именно учения, которые провела РФ, в частности, по сценарию вероятной атаки на гражданское судно.

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Она отметила, что таким образом российские оккупанты хотели проверить то, как будут развиваться события, какое пространство займет операция и какой резонанс получит.

«То есть они уже, очевидно, примеряются к тем провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку и она в расширенном формате почти в течение недели представлена в открытом море, — это тоже говорит о подготовке», — заявила Гуменюк.

Она добавила, что развертывание корабельной группировки в Черном море также говорит о будущем задействовании этих кораблей в провокациях.

По словам Гуменюк, россияне развернули пока не все, что у них есть, но вывели достаточно большое количество кораблей.

«В течение этой недели мы не наблюдали менее 14 кораблей в Черном море. Это достаточно широко представленный формат», — заявила она.

Ранее Гуменюк заявляла, что Россия может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

Гуменюк отметила, что вероятнее всего, россияне могут запустить любое судно с другим флагом, имитируя иноземе судно, с которого может произойти атака. Она добавила, что перекладывание вины на Украину является классической практикой оккупантов.

Также британская разведка отмечала, что после выхода России из зерновой инициативы Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию, готовясь осуществить блокаду Украины.

Разведчики предположили, что существует реальная возможность того, что патрульный российский корабль Сергей Котов станет частью тактической группы для перехвата торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Там также отметили, что существует потенциал для роста интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море.

Выход России из зерновой сделки — какие последствия для Украины

17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.